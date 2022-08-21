Melih Saatçı yazdı 'Kartalın kanatları yüksek uçtu'
Beşiktaş, kendi sahasına oynadığı karşılaşmada Fatih Karagmrük’ü 4-1 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Beşiktaş kendi sahasında baskılı bir oyunla Karagümrük takımını sürklase ederek rahat bir galibiyet elde etti. Seyirci muheteşemdi. Alanyaspor maçını unutmuş ,geride bırakmış bir takım vardı sahada.
Beşiktaş adına Alanyaspor maçının ilk yarsına benzer, hemen hemen aynı bir karşılaşma izledik. Nkodue yine çok iyi mücadele etti. Karagümrük takımının sağ tarafını adeta felç etti. Karagümrük defansı, atakları karşılamada çok ağır kaldı. Ghazel’in olmadığı karşılaşmada Nkodue arkadaşlarına öyle güzel paslar attı ki Karagümrük takımı adeta seyretti. Kartalın kanatları bugün yüksekten uçtu ,sağ tarafta Rosier , sol kanatta Nkodue beş yıldızlık oynadı. Kanatlar iyi çalışırsa Wergost çok gol atar. Muleka’yı ön bölge de kaleye daha yakın pozisyon alırsa Beşiktaş Muleka –Werghost ikilisinden çok gol bulur. Özellikle 3-1 ‘den sonra Karagümrük takımı oyunu dengelemek istese de, Beşiktaş oyuna ortak olmasına izin vermedi. Salih iyi mücadele etti.
Beşiktaş her hafta bu güzel futbolunun üzerine daha da koyabilirse ve de defansı da gerekli uyumu yakalayabilirse şampiyonluğun en büyük adayı olur.
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