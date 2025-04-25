Melih Saatçı yazdı: “Solskjaer ilerisi için umut vermiyor”
Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında kendi sahasında Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Sezon başından bu yana istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, Hatayspor karşısında 5-1 galip gelse de ilerisi için umut vermedi.
Maçları seçerek oynayan, takım olma görüntüsünden çok dağınık bir anlayış ile oynayan Beşiktaş, bu sezonu da taraftarına adeta çile çektirerek geçiriyor…Dolayısı ile Solskjaer ilerisi için umut vermiyor.
Hatayspor karşısında alınacak puan kayıpları hem yönetimi hem teknik ekibi sallayabilirdi.
Hatay takımı gol yollarında isabetli pas oyunları yapabilse karşılaşma Beşiktaş için zor geçebilirdi.
Kazanılan iki penaltı Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı. Süper lig de artık son maçlarına çıkan Hatay karşısında özellikle ilk yarı oynanan oyun Beşiktaş taraftarlara adeta pes dedirtti.
Haftaya Fenerbahçe karşısında bu futbolsuzluk ile Beşiktaş’ın işi çok zor olur.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
- 'Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz!'
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
- Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vermek istiyor
- Manchester United'da sakatlık şoku
- Samsunspor'dan Emre Kılınç açıklaması!
- F.Bahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! Özat ve Kutlualp
- Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
- Hakan Bilal Kutlualp adaylığını resmen açıkladı!
- Fenerbahçe'de stadyum büyütme projesi resmen duyuruldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!