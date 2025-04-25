Melih Saatçı yazdı: “Solskjaer ilerisi için umut vermiyor”

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında kendi sahasında Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı yazdı: “Solskjaer ilerisi için umut vermiyor”
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 22:19

Sezon başından bu yana istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, Hatayspor karşısında 5-1 galip gelse de ilerisi için umut vermedi.

Maçları seçerek oynayan, takım olma görüntüsünden çok dağınık bir anlayış ile oynayan Beşiktaş, bu sezonu da taraftarına adeta çile çektirerek geçiriyor…Dolayısı ile Solskjaer ilerisi için umut vermiyor.

Hatayspor karşısında alınacak puan kayıpları hem yönetimi hem teknik ekibi sallayabilirdi.

Hatay takımı gol yollarında isabetli pas oyunları yapabilse karşılaşma Beşiktaş için zor geçebilirdi.

Kazanılan iki penaltı Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı. Süper lig de artık son maçlarına çıkan Hatay karşısında özellikle ilk yarı oynanan oyun Beşiktaş taraftarlara adeta pes dedirtti.

Haftaya Fenerbahçe karşısında bu futbolsuzluk ile Beşiktaş’ın işi çok zor olur.


Etiketler: #beşiktaş #Melih Saatçi #Trendyol Süper Lig
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