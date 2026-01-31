Melih Saatçı yazdı: 'Yönetim işini yapacak, taraftar taraftarlığını'

Beşiktaş, Konyaspor karşısında 3 puan olsa da camianın bütünleşememesi büyük sorun.

Yönetim, teknik ekip ve taraftar birliktelik sağlayamazsa takımdan başarı beklemek mümkün değil. Beşiktaş taraftarı, taraftar olarak haklıca transfer istese de bu istek yönetim istifa diye seslenerek, maç oynanırken takımın ambiyansını bozmamalı.

Yönetim işini yapacak, taraftar taraftarlığını…Her olumsuz durumda yönetim istifa diye bağırılırsa en büyük zararı taraftar kulübe vermiş olur.

Beşiktaş, Konya karşısında her iki yarıda da baskılı, etkili bir oyun ortaya koydu. Orkun’un son haftalarda takıma katkısı çok olumlu…Defansa kaliteli stoper mutlaka alınmalı…Kaleci olmazsa olmaz, üç direk arasını ezberlemiş tecrübeli bir eldivenin en kısa zamanda kaleye geçmesi şart.