Melih Saatçı: 'Yazık oldu yarınlara'
Trabzonspor, Süper Lig’in 28.hafta karşılaşmasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Trabzonspor da sezon başından yana devam edenler yanlışlar silsilesinin sonuçları art arda gelen mağlubiyetlerle her geçen gün artıyor.Şampiyon apoletini üzerinde taşıyan Trabzonspor’da rahmetli İlhan İrem ‘in şarkısı gibi “yazık oldu yarınlara”
Şampiyon bir takım, şampiyon olduktan sonra ancak bu kadar kötü bir sezon geçirebilirdi. Trabzonspor yeni hocası ile mağlubiyetlerine devam ederken, Kasımpaşa takımı yeni teknik direktörü ile lig de kalma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.
Trabzonsporlu oyuncularda ne bir mücadele, ne bir baskı, ne bir istek ,kısacası hiç birşey göremedik. Hemen hemen her maçta takım defansında hata yapan Bartra’nın olmaması dahi takımda kötü gidişata dur diyemedi.Yeni yönetim henüz yeni iş başına gelmiş olmasına rağmen şu ana kadar göstermiş oldukları performans tam bir soru işareti…
Tranzonspor da hem yönetimsel hem de teknik anlamda hatalardan ders alınamazsa Trabzonspor’u çok iyi günler beklemiyor demektir.
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