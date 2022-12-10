Menajerinden Rıdvan Yılmaz için transfer açıklaması!
Rangers'ta forma giyen ve Türkiye'ye geri döneceği haberleri çıkan Rıdvan Yılmaz için menajeri Necdet Ergezen'den açıklama geldi.
Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde İskoçya ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için transfer açıklaması geldi. Türkiye'ye geri döneceği haberleri çıkan milli futbolcu için menajeri Necdet Ergezen yaptığı açıklamada oyuncusunun Rangers'tan ayrılmaya niyeti olmadığını söyledi.
"AYRILMAYA NİYETİ YOK"
İskoç basınına konuşan Ergezen, "Rıdvan Yılmaz, Rangers'ın oyuncusu ve kulüpten ayrılmak gibi bir niyeti yok. Ayrılmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok ve hiçbir şey okumadım" dedi.
Milli oyuncusu, biri Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere Rangers'ta toplam 7 maçta sahaya çıktı.
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