Messi, Neymar ve Mbappe ile daha fazla oynamaları gerektiğini söyledi
Lionel Messi, Neymar ve Mbappe ile ne kadar fazla oynarlarsa o kadar iyi olacağını, hep birlikte seviyeyi yükseltmeleri gerektiğini söyledi.
Manchester City ağlarına PSG forması ile ilk golü atarak takımına galibiyeti getiren Lionel Messi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Manchester City gibi zor bir rakibe karşı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Messi, Neymar ve Mbappe ile daha fazla birlikte oynayarak daha iyi seviyeye çıkacaklarını belirtti.
Messi'nin galibiyet sevincini anlattığı sözleri şu şekilde, "Brugge ile berabere kaldıktan sonra City maçının önemi daha da yüksek oldu. Gol attığım için çok mutluyum. Son günlerde tek maça çıkabilmiştim, bu da ikincisi oldu. Yavaş yavaş takımıma ve takım arkadaşlarıma uyum sağlamaya çalışıyorum. Önemli olan kazanmaktı ve bugün bunu başardık."
Mbappe ve Neymar ile birlikte daha fazla maça çıkmalarının kendilerine iyi geleceğini belirten Messi, "Kylian ve Neymar'la birlikte ne kadar çok oynarsak o kadar iyi olacak. Hep birlikte büyüyerek seviyemizi yükseltebilmemiz önemli. Bu performansımızı devam ettirmeliyiz." diye konuştu.
Takım içinde düzeltilmesi gereken daha bir çok şey olduğunu belirten Arjantinli yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final görmüş büyük bir rakibe karşı önemli bir maçı kazanmış olduk. Büyümeye ve bir çok şeyi düzeltmeye devam edeceğiz." diyerek açıklamalarını bitirdi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- AKP'nin gizli seçim planı
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Netflix’in en popüler 10 dizi ve filmi açıklandı
- 11 bin dolarlık ilanda gerçek ortaya çıktı
- Kapanma olacak mı?
- Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma
- Konya'da öldürülen gencin babası isyan etti
- Bakanlıktan 'Taksi' genelgesi