Mesut Özil, derbi öncesi FBTV'ye özel röportaj verdi

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:00
Mesut Özil, derbi öncesi FBTV'ye özel röportaj verdi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil, dev maç öncesinde Fenerbahçe Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. 

Açıklamaların, saat 16.00'da FBTV üzerinden izlenebileceği aktarıldı.


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