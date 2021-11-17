Mesut Özil, derbi öncesi FBTV'ye özel röportaj verdi
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil, dev maç öncesinde Fenerbahçe Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu.
Açıklamaların, saat 16.00'da FBTV üzerinden izlenebileceği aktarıldı.
Fenerbahçemizin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesi FBTV’ye özel açıklamalarda bulundu. Mesut Özil röportajını saat 16.00’da FBTV haber bülteninde izleyebilirsiniz.— FBTV (@fbtv) November 17, 2021
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