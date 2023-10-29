Mete Gazoz'dan yandaş medyaya Atatürk ayarı!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 11:19

Güncelleme: 29.10.2023 - 11:19

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, yandaş kanal TVNET'in Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne ilişkin hazırladığı afişe sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

TVNET'in afişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yerine Mete Gazoz yer aldı.

Afişe tepki gösteren Gazoz, Atatürk fotoğrafını paylaşarak, "Doğru kullanım şekli" dedi.

TVNET'in afişine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. Kullanıcılar ayrıca Mete Gazoz'a da yaptığı paylaşım nedeniyle destek verdi.