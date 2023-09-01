Michy Batshuayi'den transfer açıklaması! Sosyal medya hesabından duyurdu...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'e transfer olması konuşulan Michy Batshuayi, transferi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ayrılığı gündeme gelen ve Nottingham Forest'e transfer olması beklenen Fenerbahçe'nin golcü ismi Michy Batshuayi takımda kaldı.
Deneyimli golcünün transferinde çıkan pürüzler sebebiyle imzalar atılmadı ve oyuncu Fenerbahçe'de kaldı.
Konuyla ilgili paylaşım yapan Michy Batshuayi, "Desteğiniz için teşekkürler. Beni biliyorsunuz, bu forma için her zaman %100'ümü veririm. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Michy Batshuayi 2023-24 sezonunda da Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.
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