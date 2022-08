Milli futbolcu Ozan Kabak: 'Hoffenheim benim için mükemmel'

Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, Alman basınından Kicker'e röportaj verdi.

Oynadığı her kulüpte yeni çocuk olarak görüldüğünü belirten milli futbolcu, "Gittiğim hiçbir kulübe istediğim gibi oynayamadım, kalıcı olamadım. Her gittiğim yerde 'yeni çocuk' oldum. Genç bir oyuncu için gittiğiniz yerde tekım arkadaşlarınızla iyi anlaşmak ve onların saygısını kazanmak çok önemli. Şimdiye dek Hoffenheim'da her şey yolunda gidiyor" dedi.