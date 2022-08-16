Milli futbolcu Ozan Kabak: 'Hoffenheim benim için mükemmel'

Oynadığı her kulüpte yeni çocuk olarak görüldüğünü belirten milli futbolcu, "Gittiğim hiçbir kulübe istediğim gibi oynayamadım, kalıcı olamadım. Her gittiğim yerde 'yeni çocuk' oldum. Genç bir oyuncu için gittiğiniz yerde tekım arkadaşlarınızla iyi anlaşmak ve onların saygısını kazanmak çok önemli. Şimdiye dek Hoffenheim'da her şey yolunda gidiyor" dedi.

HOFFENHEIM'DAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Kabak, başka teklifler olmasına rağmen Hoffenheim'ı seçtiğini söylerken "Artık gittiğim bir kulüpte uzun zaman kalmak ve düzenli olarak oynamak istiyorum. Bu yüzden Hoffenheim benim için mükemmel bir tercih oldu. Burada kendimi geliştirip iyi bir seviyeye yükselmem için çok iyi şartlar var. Başka ülkelerden de teklifler vardı ancak tercihim burası oldu" diye konuştu.