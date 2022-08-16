Milli futbolcu Ozan Kabak: 'Hoffenheim benim için mükemmel'
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim'ın yeni transferi Ozan Kabak, alman basınına konuştu, Kabak, "Artık gittiğim bir kulüpte uzun zaman kalmak ve düzenli olarak oynamak istiyorum. Bu yüzden Hoffenheim benim için mükemmel bir tercih oldu" dedi.
Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, Alman basınından Kicker'e röportaj verdi.
Oynadığı her kulüpte yeni çocuk olarak görüldüğünü belirten milli futbolcu, "Gittiğim hiçbir kulübe istediğim gibi oynayamadım, kalıcı olamadım. Her gittiğim yerde 'yeni çocuk' oldum. Genç bir oyuncu için gittiğiniz yerde tekım arkadaşlarınızla iyi anlaşmak ve onların saygısını kazanmak çok önemli. Şimdiye dek Hoffenheim'da her şey yolunda gidiyor" dedi.
HOFFENHEIM'DAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI
Kabak, başka teklifler olmasına rağmen Hoffenheim'ı seçtiğini söylerken "Artık gittiğim bir kulüpte uzun zaman kalmak ve düzenli olarak oynamak istiyorum. Bu yüzden Hoffenheim benim için mükemmel bir tercih oldu. Burada kendimi geliştirip iyi bir seviyeye yükselmem için çok iyi şartlar var. Başka ülkelerden de teklifler vardı ancak tercihim burası oldu" diye konuştu.
Hoffenheim'daki hedefinden bahseden genç futbolcu, "İstediğim seviyeye gelmek için adım adım gideceğim ve küçük adımlar atacağım. Çok çalışıp ritmimi bulduktan sonra sezon sonunda şu anda olduğumdan çok daha iyi bir oyuncu göstermek istiyorum. Hedef bu" ifadelerini kullandı.
2019 yılında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Schalke 04, Liverpool ve Norwich City formaları giymişti. Kabak, bu sezon başında da 5 milyon Euro karşılğında Hoffenheim'a transfer olmuştu.
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