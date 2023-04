Milli sporcu Adem Asil'den tarihi altın madalya

Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:31

Güncelleme: 14.04.2023 - 11:31

Antalya Spor Salonu'nda 39 ülkeden 319 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada İzmir'de yetişen sporculardan 24 yaşındaki Mısır asıllı Türk Adem Asil, genel tasnifte 84.965 puanla Avrupa şampiyonu olurken, İngiltere'den Jarman Jake 83.463 puanla ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise 83.032 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl 2022 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halkada altın madalyayı boynuna takıp, yine 2022 Avrupa Şampiyonası'nda halkada gümüş, genel tasnif ve takım halinde bronz madalya kazanan Adem, Antalya'da çıtayı yine yükseltti. Adem Asil'in genel tasnifteki altını, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bu daldaki ilk, toplamda Türkiye'nin 4. altın madalyası oldu. Daha önce bireyselde 2020 Avrupa Şampiyonası'nda halkada İbrahim Çolak, paralelde Ferhat Arıcan altın madalya kazanmış, Ferhat 2021'de de paralelde altın madalyayı boynuna takarak üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu yaşayan ilk milli sporcu olmuştu.

Adem Asil

"KENDİ EVİMDE MADALYA KAZANDIM"

Şampiyonluğu kazandığı an İzmir'de kendisini yetiştiren Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'e sarılarak kutlayan Adem Asil, kendi evinde altın madalyaya ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Artık gözünü alet finallerine diken Adem, "Çok mutluyum ama her şeyden önce çok gururluyum. Avrupa Şampiyonu olmak, hikayeme yeni bir sayfa eklemek için bugün podyumdaydım. Ve ne mutlu bana ki kendi evimde, kendi seyircim önünde genel tasnif finalinde altın madalya kazandım. Kariyerimin en unutulmaz günlerinden birini yaşıyorum. Yola çıktığım ilk günden beri hedefim her zaman kendi hikayemi en iyi şekilde yazarak kendi sportif mirasımı oluşturmak oldu. Şimdi sırada alet finalleri var" açıklamasını yaptı.

5 YILDIR AİLESİNİ GÖRMEDİ

Cimnastiğe Mısır'da başlayıp 5.5 yıl önce Antrenör Yılmaz Göktekin ve milli sporcularla birlikte kariyerini sürdürmek için İzmir'e yerleşen Adem Asil, ailesini yıllardır göremedi. Türkiye'ye 18 yaşında gelerek Yılmaz Göktekin ve ailesinin yanında misafir olan Adem, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyarak çok akıcı şekilde Türkçe'yi öğrendi. Türk vatandaşlığına geçerek Abdelrahman Elgamal olan adını değiştiren Adem, ülkesinde kalan ailesinin yanına senelerdir gidemedi.

Mısır'dan onay gelmediği için 2 yıl boyunca yarışamayan sporcu, kısa sürede uluslararası organizasyonlarda parladı. Üst üste 4 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı başaran Adem Asil, 2022 Dünya Şampiyonası'nda halkada şampiyon olarak Türkiye tarihinin İbrahim Çolak'tan sonra ikinci dünya şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'nda 2020'de takım halinde gümüş, 2021'de barfikste, 2022'de genel tasnifte bronz, halkada gümüş madalya alan Adem, 2022 Akdeniz Oyunları'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tarihe geçti.