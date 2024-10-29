Milli sporcu Selene Durna'nın sır ölümü

Yayınlanma: 29.10.2024 - 16:39

Güncelleme: 29.10.2024 - 16:41

Sarıyer’de oturduğu evin 6. katından düşerek hayatını kaybeden milli sporcu Selene Durna’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan kuzeni tarafından teslim alındı. Durna'nın hocası İlyas Aras, "Aniden oldu çok üzüldük; düşecek biri değildi. Sporcu kimliğiyle örnek gösterilecek bir kişilik yapısına sahipti" diye konuştu.

Olay Sarıyer’de dün öğle saatlerinde meydana geldi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) sporcusu Selene Durna oturduğu apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan milli sporcunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kuzeni tarafında teslim alındı.

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Daha önce ENKA'da yarışan başarılı sporcunun, geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması ile mücadele ettiği öğrenildi. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

'DÜŞECEK BİRİ DEĞİLDİ'

Cirit atma branşında birçok başarıya imza atan milli sporcunun hocası İlyas Aras, "Selene yaşam doluydu, eğlenceliydi, yardımseverdi. Aniden oldu, çok üzüldük. Annesi de çok üzgün zor konuşuyor. Adli Tıp'tayız. Annesi cenaze işlemleriyle ilgileniyor. Birisi söyleseydi, inanmazdım öldüğüne. Kendisini aradım ulaşamadım. Beni, kulübünü, annesini çok üzdü. Aniden oldu düşecek biri değildi. Yaşama sıcak bakıyordu. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Kendisi bizim kulübümüzde cirit atma branşında yarışan sporcuydu ve başarılı bir sporcuydu. Ayrıca fitness eğitmenliği de yapıyordu. Sporcu kimliğiyle örnek gösterilecek bir kişilik yapısına sahipti" diye konuştu.

Milli sporcu Selene Durna’nın cenazesinin bugün Seyitnizam Camiinde ikindi namazından sonra kılınacak namazın ardından Silivrikapı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Selene Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.