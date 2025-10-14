Milli Takım, Gürcistan’ı yenip ikinciliği garantilemenin peşinde: ‘Dünya’ları kazanalım

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu’ndaki 4. maçında bugün Kocaeli’de Gürcistan’la karşılaşacak. Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve TV8’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek. Ay-Yıldızlılarda kırmızı kart cezası biten Barış Alper Yılmaz forma giyebilecek.

Milliler grupta 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada. Türkiye bugün Gürcistan’ı mağlup ederek puan farkını 6’ya çıkarıp hem ikili averajı ele geçirmek hem de ikinciliği garantileyerek Dünya Kupası’na katılma yolunda Play-Off oynama hakkını cebine koymak istiyor.

Millilerde sakat İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarılmıştı. Kaleci Berke Özer ise TFF’ye göre “izinsiz”, genç file bekçisine göre “teknik heyetten izin alarak” kamptan ayrılmıştı. AyYıldızlıların teknik direktörü Montella, bu jenerasyonun Türkiye’nin futboldaki geleceği olduğunun altını çizip, “Her turnuvada olmalıyız. 23 yıllık Dünya Kupası hasretimiz var. Bu takım hep ilkleri başardı, yine başaracağız” dedi.