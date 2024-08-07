Milli yelkenci Derin Atakan 16. oldu!
Milli yelkenci Derin Atakan, Formula Kite kategorisinde organizasyonu 16'ncı sırada bitirdi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı Formula Kite kategorisinde milli yelkenci Derin Atakan, organizasyonu 16'ncı sırada tamamladı.
Marsilya Marina'da gerçekleştirilen ve Derin Atakan'ın da mücadele ettiği organizasyonda, olumsuz koşullar nedeniyle bugünkü yarışlar yapılamadı.
Paris 2024 programına göre 20 yarış üzerinden yapılması planlanan Formula Kite mücadelesi sürekli tekrarlayan olumsuz koşullar nedeniyle 6. yarışın ardından sona erdirildi.
Derin Atakan, organizasyonu 16'ncı sırada tamamlayarak finallere kalma başarısı gösteremedi.
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