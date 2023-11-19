Milli yıldızdan İtalyan hocaya mesaj!
Kenan Yıldız, deplasmanda 3-2 kazandıkları Almanya maçının ardından görüşlerini aktardı. Yıldız, "Gol atarak galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana güvendiği için. Umarım böyle devam ederim" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'ın oyuncusu Kenan Yıldız, Almanya deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Kenan Yıldız yaptığı açıklamada, "Federasyondaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Gol atarak galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana güvendiği için. Umarım böyle devam ederim" dedi.
"MAÇTAN ÖNCE 'RAHAT OYNA' DEDİ"
Montella ile ilgili konuşan genç oyuncu, "Montella motivasyon konusunda çok iyi. Karakter olarak da çok iyi bir insan. Maçtan önce, 'Kafana takma, kendi futbolunu oyna, çok iyisin, rahat oyna' dedi" diye konuştu.
Kenan Yıldız ayrıca, "Ne kadar çok oynayabilirsem oynamak istiyorum hem kulübüm hem de burası için" ifadelerini kullandı.
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