Mimovic asist yaptı: Avusturya-Sırbistan maçında kazanan çıkmadı!
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'nın Sırbistan'ı konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic, Sırbistan'ın golünde asist yaptı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya, Sırbistan'ı konuk etti.
Ernst-Happel Stadyumun'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Avusturya'nın golünü 37. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti. Sırbistan'a beraberliği getiren gol ise 61. dakikada Lazar Samardzic'ten geldi.
MIMOVIC ASİST YAPTI
Fenerbahçeli futbolcu Ognjen Mimovic, Sırbistan'ın golünde asist yaptı ve 90 dakika sahada kaldı.
RÖVANŞ 23 MART'TA
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Sırbistan'da oynanacak.
Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.
Etiketler: #Avusturya #Sırbistan #uefa uluslar ligi
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