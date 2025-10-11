Monaco'nun yeni patronu Sebastien Pocognoli oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, teknik direktörlük koltuğunu Sebastien Pocognoli'ye emanet etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 38 yaşındaki Belçikalı teknik adam ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.

Pocognoli, Monaco'ya Royale Union Saint-Gilloise'de gösterdiği etkileyici performansla geliyor. Belçikalı çalıştırıcı, ilk sezonunda hem Belçika Süper Kupa'sını hem de kulübün tam 90 yıl aradan sonra kazandığı Belçika Lig şampiyonluğunu takımına kazandırarak adından söz ettirdi.

Union Saint-Gilloise, Pocognoli yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ederken, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi play-off turunda Ajax'a elenmişti. Takım, 2025-26 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise dikkat çeken bir başarıya imza atarak, PSV Eindhoven'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Bu başarıların ardından Pro League'de Yılın Teknik Direktörü seçilen Pocognoli, genç yaşına rağmen Avrupa'nın dikkat çeken teknik adamları arasında yerini aldı.

Monaco yönetimi, kulübün gelecek vizyonu doğrultusunda Pocognoli'nin dinamik, modern ve ofansif futbol anlayışının önemli rol oynayacağına inanıyor.