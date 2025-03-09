Mourinho, Rangers maçında F.Bahçe’nin ilk 11’inde 4 değişiklik yapmaya hazırlanıyor: Rövanşta farklı olacak
Fenerbahçe, Süper Lig’de bu haftayı maç yapmadan geçerken tüm konsantrasyonunu UEFA Avrupa Ligi’nde 13 Mart’ta deplasmanda Rangers ile oynayacağı 3-1’in rövanşına verdi.
Teknik direktör Jose Mourinho, Kadıköy’de kaybettikleri maçtaki performanslarını “berbat” olarak yorumlarken İskoçya’da kadroda bazı değişikliklere hazırlanıyor.
Portekizli hoca, futbolcularına “Henüz bir şey bitmedi” diyerek çeyrek finale kalma inancını gösterdi. Rövanşa 4 değişiklikle çıkmayı planlayan Mourinho, sakatlığı geçen ve bir süredir yedek bekleyen kaleci Livakovic’e ilk 11’de şans verecek.
Sakatlanan Çağlar’ın yokluğunda 3’lü savunmanın merkezinde Djiku forma giyecek. Kart cezası biten Fred orta sahanın yükünü çekmeye devam edecek. Osayi de sağ bekteki yerini alacak. Portekizli çalıştırıcı, yeni transferlerden Talisca’ya 11’de yer arıyor.
Taktik idmanların bir bölümünde Tadic’in yerine Talisca’nın as kadroda denendiği öğrenildi. Mourinho İskoçya’da maça agresif başlayıp erken gol bularak rakibini baskı altına almayı hedefliyor.
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