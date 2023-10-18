Muhammed Salah, Gazze için dünya liderlerine seslendi! 'İnsanlık galip gelmeli'

Mısırlı ünlü futbolcu Muhammed Salah, Gazze için dünya liderlerine seslendi. Salah sosyal medyadan paylaştığı mesajda, 'İnsanlık galip gelmeli' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 22:56
Muhammed Salah, Gazze için dünya liderlerine seslendi! 'İnsanlık galip gelmeli'
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Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Gazze için yardım çağrısında bulundu.

Salah, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Bu gibi zamanlarda konuşmak kolay değildir. Çok fazla şiddet ve çok fazla yürek burkan vahşet yaşandı. Tüm canlar kutsaldır ve korunmalıdır. Aileler dağılıyor. Net olan şu ki Gazze'ye insani yardım yapılmasına derhal izin verilmesi gerekiyor. Oradaki insanların durumu çok kötü. Dün gece hastanede yaşananlar dehşet vericiydi. Gazze halkının acilen gıda, su ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Masum canların katledilmesini önlemek için dünya liderlerini bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık üstün gelmeli." ifadelerine yer verdi.

İşte Salah'ın paylaşımı:

 


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