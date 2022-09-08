Murat Sancak: 'Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun'
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oluyor.
Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladıklarını açıkladı. Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, bu transfer için Adana Demirspor'a 1.5 milyon euro bonservis, bonuslar ve sonraki satıştan pay verecek. Siyah-beyazlılar, genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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