13.12.2025 20:17:00
AA
Namağlup serisini sürdürdü... Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir karşısında hata yapmadı!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı konuk ekip 95-88 kazandı.

Bu sonuçla birlikte yenilgisiz Beşiktaş ligdeki 11. galibiyetini alırken, Bahçeşehir ise 2. mağlubiyetini aldı.

Ligin sonraki maçında Beşiktaş GAİN, Tofaş'ı konuk edecek. Bahçeşehir ise Karşıyaka deplasmanına gidecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: Flynn 8, Ponitka 1, İsmet Akpınar, Cavanaugh 21, Williams 20, Koprivica 6, Mitchell 6, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Hale 18

Beşiktaş GAİN: Mathews 7, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 10, Vitto Brown 11, Zizic 14, Dotson 17, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Lemar 16, Canberk Kuş

1. Periyot: 17-23

Devre: 36-46

3. Periyot: 59-76

İlgili Konular: #beşiktaş #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı

