Napoli - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalyan Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kendi sahasında Alman Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Oliver Glasner'in takımı Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
NAPOLI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
NAPOLI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Almanya'da oynanan ilk maçta Napoli 2-0'lık galibiyet elde etmişti.
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