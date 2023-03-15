Napoli - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalyan Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kendi sahasında Alman Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:49
Napoli - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Oliver Glasner'in takımı Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

NAPOLI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

NAPOLI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Almanya'da oynanan ilk maçta Napoli 2-0'lık galibiyet elde etmişti.


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