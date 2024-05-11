Napoli'yi deviren Bologna Devler Ligi'ni neredeyse garantiledi!

Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:01

Güncelleme: 11.05.2024 - 21:01

İtalya Serie A 36. hafta maçında Bologna, deplasmanda Napoli ile karşılaştı. Diego Maradona Stadı'nda oynanan maçı Bologna, 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Dan Ndoye ve 12. dakikada Stefan Posch kaydetti.

Napoli'de Matteo Politano 21. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Bologna bu galibiyetle birlikte 67 puanla sezonu ilk 5'te bitirme yolunda önemli bir galibiyet aldı. İtalyan ekibi ilk 5'e girerse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Napoli ise 51 puanla ilk 7'nin dışında kaldı ve Avrupa kupalarına katılma işini zora soktu.

Ligin bir sonraki haftasında Bologna, Juventus ile karşılaşacak. Napoli ise Fiorentina ile karşılaşacak.