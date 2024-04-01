NBA yıldızı LeBron James'ten emeklilik itirafı: 'Fazla zamanım kalmadı'
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, emekliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 116-104 mağlup ederek bu sezonki 42. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmayı 40 sayıyla tamamlayan LeBron James, maçın en skorer ismi olurken yıldız oyuncu maçı 7 ribaunt ve 5 asistle noktaladı.
Karşılaşmanın ardından James emekliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
'FAZLA ZAMANIM KALMADI'
"Daha ne kadar oynamayı planlıyorsun?" sorusuna LeBron James şu yanını verdi, "Çok uzun süre değil. Yani bir 21 yıl daha oynamayacağım, orası kesin. Ne ve ne zaman olacağını bilmiyorum. Emekli olduğumda kapı kapanacak ama daha fazla zamanım kalmadı" dedi.
LeBron James, bu sezon 25.4 sayı, 7.3 ribaunt ve 8.1 asist ortalamaları yakaladı.
NBA'e 2003'te adım atan yıldız oyuncu kariyerinde 4 şampiyonluk yaşadı.
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