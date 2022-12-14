NBA'de Alperen Şengün'ün liderliğinde Houston Rockets Phoenix Suns'ı geçti
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, kendi evinde konuk ettiği Phoenix Suns'ı 111-97 mağlup etti.
NBA'de gecenin maçları tamamlanırken merakla beklenen Los Angeles Lakers-Boston Celtics mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu.
Crypto Arena'da oynanan mücadelenin normal süresi 110-110 eşitlikle tamamlanıp uzatmaya giderken, ilk uzatma sonunda Boston Celtics, ev sahibi Lakers'ı 122-118 mağlup etmeyi başardı. Celtics'de Jayson Tatum 44 sayı 9 ribaunt 6 asist ile yıldızlaşırken Lakers'ta Anthony Davis'in 37 sayı 12 ribaunt ve LeBron James'in 33 sayı 9 ribaunt 9 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.
Karşılaşmanın dikkat çeken bir başka özelliği de iki takımın yakaladığı skor serileri oldu. Üçüncü çeyreğin ortalarında 84-65 geride olan Los Angeles Lakers, 14 dakika içinde 41-9'luk seri yakalayarak öne geçmeyi bildi. Ancak maçın son 4 dakikasında bu kez de Boston Celtics 17-4'lük seri yakalayıp maçı uzatmalara götürdü ve uzatmalarda galip geldi.
ALPEREN'DEN DOUBLE-DOUBLE
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde ağırladığı Phoenix Suns'ı 111-97 mağlup ederken Alperen Şengün, 10 sayı 16 ribaunt 2 asist 1 blok ile dikkat çeken bir performansa imza attı.
Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Sacramento Kings'i 123-103 yendiği karşılaşmada 3 sayı 3 ribaunt 1 asist ile oynadı.
NBA'de alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde:
Milwaukee Bucks 128-111 Golden State Warriors
Utah Jazz 121-100 New Orleans Pelicians
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