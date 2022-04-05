Netflix, Fatih Terim belgeseli hakkında açıklama yaptı

05 Nisan 2022 Salı, 21:28

Dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanacak olan Fatih Terim Belgeseli hakkında açıklama geldi.

Netflix, Fatih Terim adına yapılan belgeselin adının TERİM olacağını duyurdu. İlk Grande olarak düşünülen belgeselin adı resmi olarak TERİM oldu.

Netflix yakın zamanda yayına girecek olan içerikler arasında Terim belgeselini de duyurdu. Kısa zaman içinde tüm içeriklerin yayımlanması bekleniyor. Yayımlanacak içerikler arasında Fatih Terim'in belgeseli de yer alacak.

NETFLIX YAYIMLANACAK İÇERİKLERİ AÇIKLADI

Grande Terim (Fatih Terim belgeseli)

Stranger Things S4

The Witcher: Blood Origin

Erşan Kuneri

The Sandman

Another Self

Aşıklar Bayramı

Sıcak Kafa

Enola Holmes 2