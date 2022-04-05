Netflix, Fatih Terim belgeseli hakkında açıklama yaptı
Galatasaray'ın efsane eski teknik direktörü Fatih Terim adına çekilen ve Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanacak olan Fatih Terim belgeseli hakkında açıklama geldi.
Dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanacak olan Fatih Terim Belgeseli hakkında açıklama geldi.
Netflix, Fatih Terim adına yapılan belgeselin adının TERİM olacağını duyurdu. İlk Grande olarak düşünülen belgeselin adı resmi olarak TERİM oldu.
Netflix yakın zamanda yayına girecek olan içerikler arasında Terim belgeselini de duyurdu. Kısa zaman içinde tüm içeriklerin yayımlanması bekleniyor. Yayımlanacak içerikler arasında Fatih Terim'in belgeseli de yer alacak.
NETFLIX YAYIMLANACAK İÇERİKLERİ AÇIKLADI
Grande Terim (Fatih Terim belgeseli)
Stranger Things S4
The Witcher: Blood Origin
Erşan Kuneri
The Sandman
Another Self
Aşıklar Bayramı
Sıcak Kafa
Enola Holmes 2
Muhammed duydukların doğru, ama bir sor neden? Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM...— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 5, 2022
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