Newcastle United, Guimaraes ile 3 puana uzandı

Premier Lig 32. hafta maçında Newcastle United, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:14
Newcastle United, Guimaraes ile 3 puana uzandı
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Premier Lig 32. hafta maçında Fulham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan maçı Newcastle United 1-0 kazandı. 

Newcastle United'a galibiyeti getiren golü Bruno Guimaraes kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Newcastle United, puanını 47 yaptı. Fulham ise 39 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, evinde Tottenham'ı ağırlayacak. Fulham, West Ham'a konuk olacak. 


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