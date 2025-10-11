Nijerya Milli Takımı'nda korku dolu anlar: Uçağın camı çatladı!

Afrika Dünya Kupası Elemeleri maçı için yola çıkan Nijerya Milli Takımı, havada panik dolu dakikalar yaşadı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi'nin de bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra ön camının çatlaması nedeniyle acil durum ilan etti.

Pilot, yaşanan teknik arızanın ardından güvenliği sağlamak amacıyla uçağı Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına indirdi. Olayın ardından kafiledeki futbolcuların ve teknik ekibin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Nijerya Futbol Federasyonu yetkilileri, olay sonrası yeni bir uçak temin edilerek takımın güvenli şekilde yolculuğuna devam edeceğini duyurdu.

Beşiktaş, Nijerya kafilesinde yer alan futbolcusu Wilfred Ndidi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun açıklaması yaptı. İşte siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır.

Futbolcumuz Wilfred Ndidi ve Nijerya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir."