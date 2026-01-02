Sosyal medyada yer alan iddialara göre menajerler tarafından Noa Lang Galatasaray'a önerildi. Peki, Noa Lang kimdir? Noa Lang kaç yaşında, nereli? Noa Lang Galatasaray'a mı geliyor?

NOA LANG KİMDİR?

Noa Noëll Lang, 17 Haziran 1999 yılında dünyaya geldi. İtalyan devi Napoli forması giymektedir.

NOA LANG'IN KARİYERİ VE HAYATI

1 Aralık 2019'da Lang, Ajax'ın Twente'yi 5-2 yendiği maçta, 60 yıl sonra ilk lig maçına ilk 11'de başlayarak hat-trick yapan ilk Ajax oyuncusu oldu. 2020 yılında Lang, Ajax'tan Club Brugge'te transfer oldu. 8 Temmuz 2023'te Hollanda ekibi PSV, Lang'ı kulüp rekoru olan 15 milyon Euro karşılığında beş yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurdu. 17 Temmuz 2025'te Lang, Serie A kulübü Napoli'ye beş yıllık bir sözleşmeyle katıldı ve transfer ücretinin 25 milyon Euro olduğu bildirildi.