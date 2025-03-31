Novak Djokovic finalde 19 yaşındaki rakibine mağlup oldu!

Novak Djokovic, ABD'de düzenlenen Miami Açık Tenis Turnuvası finalinde karşılaştığı Çek raket Jakub Mensik'e 2-0 mağlup oldu.

Novak Djokovic finalde 19 yaşındaki rakibine mağlup oldu!
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AA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 13:24

Miami Açık Tenis Turnuvası finalinde Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Çek raket Jakub Mensik, şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası'nın finalinde 4 numaralı seribaşı Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı.

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Djokovic'i 2 saat, 3 dakika süren çekişmeli mücadelede 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mensik, ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı.

Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi olmuştu.

Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirmişti.


Etiketler: #Novak Djokovic #Jakub Mensik #Miami Açık Tenis Turnuvası

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