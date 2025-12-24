O iddialar gündem olmuştu: Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Yıldırım, hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yıldırım açıklamasında, "Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…" başlıklı bir haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yıldırım, "Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ÇAĞRI YOK"

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, “Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: “Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…” şeklinde yalan bir haber almaktadır.

Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım.

Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran'dan uyuşturucu testi alınmış, testin sonucu pozitif çıkmıştı.

Saran, test sonuçlarına itiraz etmiş ve yeniden test alınmasını talep etmişti.