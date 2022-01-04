Önder Karaveli ve Atiba Hutchinson Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu

04 Ocak 2022 Salı, 19:30

Karşılaşmanın oynanacağı Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile takım kaptanı Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ'I SEVEN HERKESE BU KUPAYI HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"



Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, kupayı müzelerine getirmek istediklerini belirterek, "Biz, Beşiktaş olarak hem şampiyon hem de kupa şampiyonu olarak buradayız. Elimizdeki bütün oyuncularımızla bütün gücümüzle Beşiktaş müzesine bir kupa katmak için mücadelemizi vereceğiz. Bu kupanın ilk kazananıyız. Yarın da maç bittiğinde Beşiktaş'ı seven herkese bu kupayı hediye etmek istiyoruz" dedi.



"SADECE SAĞLIKLA İLGİLİ KONULARDA ENDİŞE DUYARIZ"



Siyah-beyazlı ekipte açıklanan pozitif vakalarla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Karaveli, oyuncularının sağlıklarıyla ilgili endişe duyabileceklerini belirterek, oyun ile ilgili bir endişe duymadığını belirtti.



Önder Karaveli, yöneticilerin teknik direktör konusunda vereceği karar ile ilgili düşünmediğini ve kulübün içerisinde kalmaya devam edeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş Kulübü ile sözleşmem var ve her maç bittiğinde ben kulübün içerisinde kalacağım için bunu düşünmedim" diye konuştu.



Öte yandan Karaveli, Süper Kupa finalinin Doha'da düzenlenmesi ile ilgili olarak ise, "Dünya Kupası'nın oynanacağı bir şehirde olmak bizler, oyuncular ve kulüpler için farklı bir tecrübe. Bunun güzel taraflarını yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.



"BU GALİBİYET İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"



Fraport TAV Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Atiba, "Önemli bir maç için buradayız. Bize karşı iyi oynayan bir takım Antalyaspor. Özel ve önemli bir maç olacak. Umarız galip gelen taraf biz olur ve yılın ilk kupasını kazanmış oluruz" ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncuların kendilerini nasıl etkilediği üzerine gelen bir soruya ise Kanadalı oyuncu, "Dünya olarak çok zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Biz sporcular olarak profesyonel kalmalı, hazır olmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Umarım bir an önce herkes sağlığına kavuşur, güvende olur ve bu zorlu süreçten bir an önce kurtuluruz" cevabını verdi.