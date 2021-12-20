Önder Özen’den Vitor Pereira’ya tepki: ‘Hala mı anlayamadınız?’

20 Aralık 2021 Pazartesi, 11:04

Süper Lig 17. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor’un 14 puan gerisine düşerken, Teknik Direktör Vitor Pereira’nın kadro tercihi tartışmaları beraberinde getirdi. NTV’de yayınlanan bir programda maçın değerlendirmesini yapan ünlü yorumcu Önder Özen, Portekizli teknik adamın iki orta sahayla maça çıkmasına tepki gösterdi. İşte sosyal medyada gündeme oturan o sözler:

“5-2-3 OYNAYARAK OLMAZ”

“Geçen hafta Gaziantep deplasmanı. Bir şey söylemiştim. Fenerbahçe oyunu alamaz, oyunu ele geçiremez çünkü iki orta saha oyuncusuyla bu yapılamaz. Fenerbahçe 5-2-3 oynayarak oyun üstünlüğü alamaz. Beş tane Beşiktaşlı oyuncu, Zajc ve Crespo’nun etrafını çevirmiş 5’e 2 oynuyorlar.”

“HADİ ANTEP’TE ÇOK KORKTUNUZ”

“Savunmada gardını almış. Ama bu şekilde oyunu alamazsınız. Ve Kadıköy’de yapıyorsunuz bunu. Hadi geçen hafta anladık, Antep’ten ödünüz patlıyor. Çok korktunuz. Korkular içerisindesiniz, o zaman anlarım. Ama Kadıköy’de 50 bin taraftarın önündesiniz. Ve iki orta sahayla oynuyorsunuz. Bu Fenerbahçe açısından ne kadar ürkütücü bir görüntüyse, Beşiktaş açısından da o kadar doğru bir fotoğraf. Beşiktaş gelmiş, biz büyük bir takımız, orası burası bize fark etmez, gider topumuzu oynarız. Tarihsel misyonunu yansıtan bir oyun tarzıyla oynamışlar. Alkışlar sayın Önder Karaveli’ye.”

“HALA MI ANLAYAMADINIZ?”

“Vitor Pereira’ya şunu sormak lazım. Gaziantep’te korktunuz, ödünüz patladı. Beşiktaş karşısında 50 bin seyirci korkunuzu gideremedi mi? O seyirci oraya boşuna mı geliyor? Evde herkesin televizyonu var. Biletler Digiturk aboneliğinden daha pahalı. Evinde sıcakta oturur orada seyreder. Oraya bir şey için geliyor insanlar, size destek olmaya geliyorlar. İçinizde varsa korku dağları ona engel olmak istiyorlar. Hala mı anlayamadınız ya? Hala mı anlayamadınız ne istendiğini. Hala mı o insanların oraya neden geldiğini fark edemediniz? Şaşkınlık içerisindeyim.”