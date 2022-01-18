Osman Korkmazel, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi

18 Ocak 2022 Salı, 22:01

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.00'da oynanan maçı konuk ekip,1-0 kazandı.

Spor yazarı Osman Korkmazel, siyah-beyazlıların galibiyetini değerlendirdi.

İşte Korkmazel'in değerlendirmesi:

"Önder Karaveli Beşiktaş’ın başında Süper Lig’de çıktığı 6 maçta (3G 2B 1M) 11 puan toplarken; Siyah Beyazlıları üst sıralara yerleştirdi... Karagümrük’ün çiçeği burnunda hocası Volkan Demirel de; 5 maçta (2G 2B 1M) 8 puan toplarken ekibini yukarılara taşıma izlenimi verdi. İki formda hocanın Atatürk Olimpiyat Stad’ında kapışmasını izleyeceğiz az sonra. Enfes bir zemin; İki takımda da eksik var ama eldeki mevcutlar ile idare edecek hocalar. Önder Karaveli 4’lü savunmaya döndü; tamam da Vida’nın yanında Montero niye yer almaz? Volkan Demirel de, Pesic’i sakatlığı tam geçmediği için mecburen yanında tutuyor da; dk.24’ü gösteriyor Y:Karamoh kanat oyuncusu gol bölgesinde etki yaratamıyor ki. Kalitesi, temposu düşük bir maç izliyoruz. Beşiktaş oyuna hakimiyetini sürdürüyor. Rıdvan soldan, R.Ghezzal sağdan hızlı çıkışlarla akıyorlar da; ortalarını bir türlü Batshuayi ile buluşturamıyorlar. F. Karagümrük iyice kendi sahasına çekildi. Beşiktaş yine baskın korner kazandılar; Caner’in eline çarpıyor top Halil Umut Meler penaltıyı gösteriyor. Batshuayi öne geçirdi takımını. Golden sonra F. Karagümrük gözükmeye başladı, başladı da netice alıcı bir oyun göremiyoruz.

Volkan Demirel 2’nci yarı başında hamlelerini hemen yapmalı. Ufak bir dokunuş orta merkeze Adnan’ın yerine Münir Mercan’ı aldı. Şunu vurgulamalıyım L.Biglia olmayınca F:Karagümrük özellikle orta merkezde yokları oynuyor. Beşiktaş ise derli toplu futbolunu sürdürürken, Larin ve Batshuayi ile önemli fırsatlar harcıyordu. Vee, dk.lar 75’i gösterdiğinde Volkan Demirel golcüsü Pesic’i sürdü sahaya. Önder Karaveli boş durur mu, Güven Yalçın-Gökhan Töre’yi soktu. F.Karagümrük 1 puanın peşine düştü son bölümde ama Ersin izin vermedi.

Beşiktaş deplasman fakiriydi ve 8 maç sonra nihayet deplasmanda kazanmasını bildi. Bravo Önder Karaveli ve ekibine..."







