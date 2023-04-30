Osman Korkmazel yazdı: 'Şenol hocanın 3 puan sözü…'

Yayınlanma: 30.04.2023 - 21:39

Güncelleme: 30.04.2023 - 21:39

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta ağırladığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Spor yazarı Osman Korkmazel, derbiyi yorumladı.

Osman Korkmazel'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş’ın başına 10’ncu haftada yeniden geçen Şenol Güneş, orta sıralardaki ekibini 30’ncu haftada; 3’ncü sıraya yerleştirdi. Buna sanırım, ‘ Çok iyi bir geri dönüş’ denilebilir. Az sonra da evindeki Galatasaray maçından 3 puan kotarırsa, Beşiktaş camiasını derinden sevindirir. Ama karşılarında sezonun en iyi futbolunu oynayan bir Galatasaray var. Yine de Şenol hocanın, ‘Biz 3 puan için oynayacağız ve alacağız’ sözünü hiç unutmamak lazım..

İki takım hocası da banko 11’lerini sahaya sürmenin rahatlığı içindeydi. Biz izleyenler de, bu kadroların bizlere iyi bir derbi sunacağı yönünde… İki takımında kontrollü oyunu ilk 10 dakika içinde ağır basıyordu. Tribünler de etkin değildi. Bunu fırsat bilen Galatasaray daha çok 3’ncü bölgede görünüyordu ama Beşiktaş’ın savunma bloğu hiç ödün vermiyordu. Dakikalar 20’yi gösteriyordu ki Galatasaray’dan organize bir gol izledik; Torreira, Oliveira, Rashica üçgeninde top İcardi’ye aktarıldı, o zaten hazırlığını yapmıştı bile; sert vuruş Galatasaray 1-0 önde. Bu golün etkisiyle Beşiktaş saldırıya geçti. Tribünler de onlara eşlik edince önce Cenk bir fırsatı harcadı. Dakikalar 35’i gösterdiğinde de, korner ortasına bu kez Saiss kafayı yapıştırdı ve Beşiktaş’ı beraberliğe ulaştırdı. Derbiye yakışan bir oyunu izlemeye devam ediyoruz. Her iki takımda ‘gol atabilir’ görünümünde. Ama Ali Şansalan devreyi bitiren düdüğünü çalmaz mı?

Bu olumlu futbol 2’nci yarıda da sürer inşallah. Tribünlerden destek gelince, Beşiktaş daha istekli bir oyun ortaya koyuyor. Her bölgede de hakimiyet onların, golü kafasına koymuşlar. Tribünler boş durur mu, desteği hemen verdiler. Oy oy iki kaçan fırsat. Ve çok geçmeden A.Hadziahmetoviç takımını 2-1 öne geçirmez mi? Galatasaray ne yapıyor, şaşkın vaziyette. Okan Buruk’dan hamleler üst üste geliyor. Önce Midtsjo, Zaniolo çok geçmeden de Barış Alper ile L.Dubois’i oyuna aldı. Aldı da Beşiktaş özellikle Redmond ve Fernandes ile hücum tazeliyor. Son bölümlere giriliyor, Galatasaray beraberlik arıyor; kaçan net bir fırsat görebiliyor muyuz. Notlarıma bakıyorum yok. Beşiktaş’ın müthiş taraftarı, inanılmaz bir destek veriyor takımına. Ve uzatmalarda da skor değişmeyince, birden aklıma Şenol Güneş’in çok anlam taşıyan cümlesi geldi: ‘Biz sahaya 3 puan için çıkacağız ve alacağız.’ O zaman bize de ne kalıyor; Şenol hocaya alkış tutmak.."