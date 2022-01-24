Ozan Tufan'ın takımı Watford'da Raineri gönderildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, teknik direktör Claudio Raineri'yi göreve geldikten üç ay sonra gönderdi. Milli futbolcu Ozan Tufan'ın takımı Watford'ta 13 maça çıkan İtalyan teknik direktör, bu maçların 10'unu kaybetti.
İngiltere Premier Ligi'ne geçen sezon yeniden çıkan; ancak bu yıl kötü bir performans sergileyen Watford, teknik direktör Claudio Raineri'yi gönderdi. Küme düşme hattındaki Watford, kendisi gibi ligde kalma mücalesi veren Norwich'e kendi sahasında yenilince görevden ayrılma kaçınılmaz oldu.
Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.— Watford Football Club (@WatfordFC) January 24, 2022
The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.
Sezon başında Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Watford, İtalyan teknik direktörle çıktığı 13 maçın 10'unu kaybetti. Ranieri'yle Watford, sadece Everton ile Manchester United'ı yenebildi.
OZAN TUFAN BABA OLDU
Milli yıldız Ozan Tufan, oğlu olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Watford Kulübü de, milli futbolcunun paylaşımını takipçileri ile paylaştı.
A new addition to the Tufan family— Watford Football Club (@WatfordFC) January 24, 2022
Congrats, @Ozan! ???? pic.twitter.com/Mhz8L2mECS
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