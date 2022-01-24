Ozan Tufan'ın takımı Watford'da Raineri gönderildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, teknik direktör Claudio Raineri'yi göreve geldikten üç ay sonra gönderdi. Milli futbolcu Ozan Tufan'ın takımı Watford'ta 13 maça çıkan İtalyan teknik direktör, bu maçların 10'unu kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 20:15
Ozan Tufan'ın takımı Watford'da Raineri gönderildi
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İngiltere Premier Ligi'ne geçen sezon yeniden çıkan; ancak bu yıl kötü bir performans sergileyen Watford, teknik direktör Claudio Raineri'yi gönderdi. Küme düşme hattındaki Watford, kendisi gibi ligde kalma mücalesi veren Norwich'e kendi sahasında yenilince görevden ayrılma kaçınılmaz oldu.

Sezon başında Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Watford, İtalyan teknik direktörle çıktığı 13 maçın 10'unu kaybetti. Ranieri'yle Watford, sadece Everton ile Manchester United'ı yenebildi.

OZAN TUFAN BABA OLDU

Milli yıldız Ozan Tufan, oğlu olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Watford Kulübü de, milli futbolcunun paylaşımını takipçileri ile paylaştı. 


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