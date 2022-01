Ozan Tufan'ın takımı Watford'da Raineri gönderildi

İngiltere Premier Ligi'ne geçen sezon yeniden çıkan; ancak bu yıl kötü bir performans sergileyen Watford, teknik direktör Claudio Raineri'yi gönderdi. Küme düşme hattındaki Watford, kendisi gibi ligde kalma mücalesi veren Norwich'e kendi sahasında yenilince görevden ayrılma kaçınılmaz oldu.

Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.



The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.