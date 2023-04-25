Özbek, Timur, Buruk ve takım arkadaşlarından dün özür diledi: Gomis’e af kararı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

Galatasaray’da Gomis krizi çözüldü. Alanyaspor maçında Icardi’nin yerine kendisinin değil Barış Alper’in oyuna girmesine tepki koyan Gomis, geçen perşembe idmanda teknik direktör Okan Buruk’a fazla süre almadığı için kalan karşılaşmalarda forma giyemeyeceğini iletti. Başkan Dursun Özbek’in, Karagümrük maçı öncesi geçen cumartesi Florya’ya yaptığı ziyarette görüştüğü Gomis, sırt ağrıları olduğunu belirtip kararından dönmedi. Buruk da Karagümrük maçında Gomis’i kadroya almadı. Özbek, “Gomis’in davranış biçimi kabul edilebilir değil” derken Buruk, “Kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi” ifadesini kullandı. Gomis, Özbek ve Buruk’a yanıt olarak “Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri sosyal medya ya da medya değil” açıklamasını yaptı. Gomis’in bugünkü yönetim toplantısında sözleşmesinin feshedilmesi beklenirken Fransız golcüden hamle geldi. Gomis dünkü idman öncesi Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk ile bir araya gelip hem kendilerinden hem de takım arkadaşlarından özür diledi. Adından alınan ortak kararla tecrübeli forvet affedildi.

Galatasaray kaptanı Muslera’nın ve tüm takım, Gomis için Okan Buruk’a “Bu noktada olmamızda çok önemli katkısı var. Hatalar olabilir, biz bir takımız” dediği öğrenildi.