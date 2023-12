Panathinaikos ile anlaşmıştı: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim için flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Kulübü, Yunan ekibine imza atan efsane teknik direktörüne şans diledi.

Sarı kırmızılı takım, İngilizce hesabından "İyi şanslar Fatih Terim" paylaşımı yaptı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

Wishing you best of luck @fatihterim! ?? https://t.co/bV8cxOvVij