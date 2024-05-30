PFDK sevkleri açıklandı! Süper Lig'den 15 kulüp...

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 15 kulübü PFDK'ye sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 18:26
PFDK sevkleri açıklandı! Süper Lig'den 15 kulüp...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 15 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 38'inci ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Samsunsporlu futbolcu Yunus Emre Çift'in de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.


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