PFDK, Süper Lig'de 4 kulübe para cezası verdi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, 1 maç men cezasına çarptırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş'a 462 bin, Gaziantep FK'ye 168 bin ve Çaykur Rizespor ile Trabzonspor'a 40 bin 500'er lira para cezası verildiği aktarıldı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1 resmi müsabakadan men ve 29 bin 250 lira para cezası aldı. TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ise 1 müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan müsabakalarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle MKE Ankaragücü'ne 90 bin ve Amed Sportif Faaliyetler'e 60 bin lira para cezası verildi.
Sakaryaspor'un futbolcusu Salih Dursun, 2 müsabakadan men ve 19 bin 500 lira para cezası alırken, Şanlıurfaspor futbolcusu Urie-Michel Mboula da 2 müsabakadan men edildi.
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