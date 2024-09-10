Portekiz spor basını İzlanda maçında hat-trick yapan Kerem'i manşetlerine çıkardı
Portekiz spor basını, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. haftasında İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine çıkardı.
Portekiz spor basını, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya karşı kazandığı maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nu övgülerle manşetlerine taşıdı.
Record ve Ojogo gazeteleri Kerem Aktürkoğlu'nun başarısını manşetlerinden verirken, diğer gazeteler de iç sayfalarında geniş yer ayırdı.
"Ağız sulandırdı" ifadesini kullanan Record gazetesi "Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptığını" yazdı.
Kerem'in maç sonrasında yaptığı açıklamalarda "En alt liglerden geldim ve şimdi Benfica'dayım." şeklindeki sözü öne çıkarıldı.
Ojogo "Aktürkoğlu hat-trick yaptı.", Abola "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu. Hat-trick yapan Benficalı futbolcunun rüya gibi performansı Türkiye'ye galibiyeti getirdi.", Publico "Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nden Bruno Lage'ye merhaba dedi." ifadelerini kullandı.
Yapılan yorumlarda "Benfica'nın forveti, ustaca bir futbolla Türkiye'yi galibiyete taşıdı. Aktürkoğlu artık Benfica'da yeni teknik direktör Bruno Lage'nin yanında antrenmanlara çıkacak ve sol kanatta ikinci forvet olarak kullanılabilir." denildi.
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