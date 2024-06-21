Portekizli yıldızdan milli takıma büyük övgü: 'Türkiye çok güçlü'
Portekizli oyuncu Rafael Leao, cumartesi günü oynanacak Türkiye mücadelesi öncesi basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Leao, A Milli Futbol Takımı'nda övgü dolu sözlerle bahsederken, "Yarın gerçekten çok zorlu bir maç olacak. Rakibimiz çok güçlü, inanılmaz seviyede oyunculara sahipler" ifadelerini kullandı.
Portekiz'in yıldız oyuncularından Rafael Leao, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında cumartesi günü oynanacak Türkiye maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rafael Leao maçla ilgili, "Yarın gerçekten çok zorlu bir maç olacak. Rakibimiz çok güçlü, inanılmaz seviyede oyunculara sahipler. Saha içi organizasyonları çok iyi, onları çok iyi analiz ettik. Alanları çok iyi kullanıyorlar, yarın ne yapacağımızı iyi biliyoruz" dedi.
HAKAN VE BARIŞ YANITI
Sözlerine devam eden yıldız isim, "Türkiye'nin boşlukları değerlendirmedeki güçlü oyunuyla bizim oyunumuzu bir araya getirdiğinizde çok mücadeleci bir maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Leao, milli oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili, "Hakan Çalhanoğlu ile beraber Milan'da oynadık. O harika bir oyuncu, kesinlikle fark yaratacaktır. Barış Alper Yılmaz da çok süratli bir oyuncu" sözlerini sarf etti.
TÜRK TARAFTARLARA ÖVGÜ
Yaşanacak atmosferle ilgili de yorumda bulunan Leao, "Türk halkının takımlarına olan sevgisini iyi biliyoruz, Almanya'da çok fazla Türk'ün yaşadığını da iyi biliyoruz ama yarın Portekiz halkının desteğini stadyumda arkamızda hissedeceğiz" ifadelerini sarf etti.
Türkiye-Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19:00'da başlayacak.
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