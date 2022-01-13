Portland Trail Blazers'ta Lillard sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay yok
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın all-star oyuncusu Damian Lillard, sakatlığı sebebiyle yaklaşık iki ay forma giyemeyecek.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Lillard'ın alt karın bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.
Kariyerinde 6 kez all-star seçilen 31 yaşındaki skorer basketbolcunun sahalara dönmesinin 6-8 hafta süreceği ifade edildi.
Bu sezon sakatlığı yüzünden 11 maç kaçıran Lillard, NBA'de çıktığı 29 karşılaşmada 24 sayı, 4,1 ribaunt, 7,3 asist ortalamaları yakaladı.
Trail Blazers, 16 galibiyet, 24 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 10. sırada bulunuyor.
PAUL GEORGE DA SAKAT
Eurosport'un haberine göre, Los Angeles Clippers'ın yıldız oyuncusu Paul George'un da uzun süre parkelerden uzak kalabileceği öğrenildi.
Haberde, sezon başında sağ dirseğinde bağ kopması yaşayan Paul George'un iyileşmesinin bir sonraki sezonu bulabileceği belirtildi.
Clippers tarafından 2021 yılının aralık ayında yapılan açıklamada, 4 haftalık tedavi sürecinin başladığı kaydedilmişti.
Sezona bir diğer yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'dan yoksun başlayan Clippers, NBA Batı Konferansı'nda 8. sırada bulunuyor.
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