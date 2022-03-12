Premier Lig yönetiminden Abramovich kararı
Premier Lig yönetimi, resmi hesabından yaptığı açıklama ile Roman Abramovich'in, Chelsea Futbol Kulübü'nün yönetiminden men edildiğini duyurdu.
İngiliz hükümetinin Roman Abramovich'e uyguladığı yaptırımlar sonrası, Premier Lig yönetimi Rus milyarder ile ilgili aldığı kararı açıkladı.
Yapılan açıklamada: "Hükümetin aldığı yaptırım kararları doğrultusunda Roman Abramovich, Chelsea Futbol Kulübü'nün yönetiminden men edilmiştir. Yaşanan gelişmeler, hükümetin belirlediği ve 31 Mayıs 2022'ye kadar geçerli olan lisans şartlarında ifade edildiği gibi takımın antrenmanlara ve maçlara çıkmasına engel olmayacaktır." ifadeleri vurgulandı.
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