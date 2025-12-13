Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili flaş iddia: 'Takımdan ayrılmasına şartlı izin verildi'

Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen ve sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, geçtiğimiz hafta takımla antrenmanlara başlamıştı. Portekizli yıldız, ligde son oynanan Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilmezken bu süreçte 4 maçta forma giymedi.

Portekiz basınından Record, Rafa Silva’nın Beşiktaş’taki geleceği ve transfer durumu hakkında yeni bir iddiada bulundu. Habere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva’nın ocak ayında takımdan ayrılmasına bu ay oynanacak maçlarda oynaması ve antrenmanlara geri dönmesi şartıyla izin verdi.

Öte yandan Benfica’nın Rafa Silva’nın durumunu yakından takip ettiği ve Portekizli yıldızın olası geri dönüşüne sıcak bakıldığı ifade edildi. Rafa, Benfica’da sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılmış ve 2023'te Beşiktaş’a imza atmıştı.

Ek olarak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın daha önce Rafa için 15 milyon Euro'luk bir talepte bulunduğu ancak yaşanan gelişmelerin ardından geri adım atılabileceği iddia edildi.

Beşiktaş formasıyla son olarak Süper Lig’deki Fenerbahçe derbisinde forma giyen Rafa Silva, bu sezon siyah-beyazlı takımda 16 maçta süre aldı.

32 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asist kaydetti. Rafa’nın Beşiktaş’taki kontratı 2027’de sona eriyor.