Rangers - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında kendi sahasında Real Betis'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Michael Beale yönetimindeki Rangers, kendi sahasında Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşılaşacak.
RANGERS - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?
Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
RANGERS - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Lawrence Visser'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Rangers, İskoçya Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı St. Johnstone'ı 2-0 mağlup etmişti.
Real Betis ise İspanya La Liga'da Barcelona deplasmanından 5-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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