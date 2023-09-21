Rangers - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında kendi sahasında Real Betis'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:20
Rangers - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Michael Beale yönetimindeki Rangers, kendi sahasında Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşılaşacak.

RANGERS - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

RANGERS - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Lawrence Visser'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Rangers, İskoçya Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı St. Johnstone'ı 2-0 mağlup etmişti.

Real Betis ise İspanya La Liga'da Barcelona deplasmanından 5-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


Player Alanı
rıdvan yılmaz rangers fc real betis uefa avrupa ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag'a farklı yenildi

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag'a farklı yenildi
UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması: Cezai işlem uygulanabilir!

UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması: Cezai işlem uygulanabilir!
Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı!

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı!

En Çok Okunan Haberler