Real Madrid, Karim Benzema ile yolları ayırıyor

Real Madrid, Karim Benzema'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:56
Real Madrid, Karim Benzema ile yolları ayırıyor
Abone Ol google-news

La Liga ekibi Real Madrid, yıldız oyuncusu Karim Benzema'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İspanyol devi, 1 yıl daha sözleşmesi olan Fransız yıldızla anlaşarak ayrılık kararı aldı. 

YILLIK 100 MİLYON KAZANACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayabilir. Bu transferle birlikte tecrübeli golcü, yıllık 100 milyon Euro kazanacak. 

ZAFERLERLE DOLU KARİYER

2009'da Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Benzema, Real Madrid formasıyla 647 maça çıktı, 353 gol attı ve 165 asist yaptı.

Bu süre zarfında 5 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 4 La Liga, 3 Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.

 


real madrid karim benzema la liga

İlgili Haberler

İlkay Gündoğan, Manchester City'ye kupayı getirdi!

İlkay Gündoğan, Manchester City'ye kupayı getirdi!
Son dakika: Cardiff City, Erol Bulut'u resmen açıkladı

Son dakika: Cardiff City, Erol Bulut'u resmen açıkladı
Leipzig ikinci kez Almanya Kupası'nı kazandı

Leipzig ikinci kez Almanya Kupası'nı kazandı

En Çok Okunan Haberler