Real Madrid, Karim Benzema ile yolları ayırıyor

Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:56

Güncelleme: 04.06.2023 - 13:56

La Liga ekibi Real Madrid, yıldız oyuncusu Karim Benzema'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İspanyol devi, 1 yıl daha sözleşmesi olan Fransız yıldızla anlaşarak ayrılık kararı aldı.

YILLIK 100 MİLYON KAZANACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayabilir. Bu transferle birlikte tecrübeli golcü, yıllık 100 milyon Euro kazanacak.

ZAFERLERLE DOLU KARİYER

2009'da Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Benzema, Real Madrid formasıyla 647 maça çıktı, 353 gol attı ve 165 asist yaptı.

Bu süre zarfında 5 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 4 La Liga, 3 Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.