Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti: Mbappe? Hayır, sadece finali konuşacağım
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Paris Saint-Germain (PSG) ile olan sözleşmesini uzatan Kylian Mbappe hakkındaki soruya yanıt verdi. Ancelotti, "Tek yapmamız gereken Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmak" dedi.
Uzun süredir devam eden Kylian Mbappe - Real Madrid iddiaları, yıldız oyuncusunun Paris Saint-Germain (PSG) ile 2025 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamasıyla birlikte sona erdi.
Movistar Plus+'a konuşan Real Madrid'in kaptanı Karim Benzema, Mbappe hakkında sorulan soruya, "Küçük şeyler hakkında konuşmanın zamanı değil. Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış durumdayım" yanıtını vermişti.
"TEK YAPMAMIZ GEREKEN FİNALE ODAKLANMAK"
Aynı soru, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye de soruldu. Sky Sports'a konuşan İtalyan teknik direktör, "Şu aşamada diğer kulüplerden oyuncular hakkında konuşamayız. Tek yapmamız gereken Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmak" dedi.
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