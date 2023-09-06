Real Madrid'in yeni transferi Kepa'dan Bayern Münih itirafı!
Real Madrid'e transfer olan kaleci Kepa, Bayern Münih'ten gelen teklifi neden reddettiğini açıkladı.
Real Madrid'e transfer olan kaleci Kepa, Bayern Münih'ten gelen teklifi neden reddettiğiyle ilgili konuştu.
Kepa yaptığı açıklamada, "Her şey çok çabuk gelişti. Pochettino'nun Chelsea'de kalmamı istediği doğru ama değişimin benim için iyi olacağını düşündüm. Ayrılmayı ben istedim." dedi.
Kepa, "Thomas Tuchel beni aradı. Münih'e gitmeye çok yakındım. Bir arkadaşımızın sakatlanması sonrası böyle bir fırsat çıktı. Daha önce birlikte oynadağınız teknik direktörün sizi gittiği takıma istemesi gerçekten hoş bir durum." açıklamasını yaptı.
Başarılı kaleci "Bayern Münih'in teklifini neden reddettiniz?" sorusuna, "Sonuçta Real Madrid, Real Madrid'dir. Real sizi istediğinde çok fazla düşünmenize gerek yok." açıklamasını yaptı.
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