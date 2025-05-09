Red Bull Four 2 Score’da final heyecanı başlıyor

Yayınlanma: 09.05.2025 - 14:08

Güncelleme: 09.05.2025 - 14:08

Dörder kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirlerine karşı mücadele ettiği futbol turnuvası Red Bull Four 2 Score’da, Salzburg’ta gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil edecek takım belli oluyor. Trabzon, Konya ve Sivas’ın ardından İstanbul’da gerçekleşecek olan Red Bull Four 2 Score elemeleri ve final mücadeleleri Üsküdar Meydan’da oynanacak.

İlk olarak 10 Mayıs’ta oynanacak İstanbul elemelerinin ardından 11 Mayıs Pazar günü Türkiye finalini kazanan takım belli olacak. Türkiye genelinde yapılan elemelerin ardından finale kalmaya kazanan 8 takım Red Bull Four 2 Score Türkiye finalinde mücadele edecek.

Migros’un partnerliğinde düzenlenen Red Bull Four 2 Score benzersiz kurallarıyla futbola eğlence katıyor. Takımların dört ana bir yedek oyuncudan oluştuğu turnuvada maçlar 15x25 metre ölçülerindeki sahada oynanıyor. 10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı yerine geçiyor. Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score’da heyecan ve oyun hızı en üst seviyede gerçekleşiyor. Kaleci olmadığı için de oyuncular gol atmak için daha fazla fırsat yakalıyor.

Bu yıl 20’den fazla ülkede düzenlenen Red Bull Four 2 Score’da takımlar Avusturya’nın Salzburg şehrinde, Red Bull Salzburg’un stadında gerçekleşecek olan Dünya Finali’ne katılmak için mücadele edecek. Red Bull Four 2 Score kayıt işlemleri https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-four-2-score-2025 adresinden yapılabiliyor.